Champions League-held Ronaldo opent Club van 100

In Madrid was Ronaldo vanavond met zijn 1-1, 2-2 en 3-2 (die laatste twee in de verlenging) grotendeels verantwoordelijk voor de uitschakeling van Arjen Robben en co. Daarmee tekende Ronaldo bovendien dus voor zijn 98ste, 99ste en 100ste goal in het grootste Europese toernooi. Op 9 augustus 2005 maakte hij in de Champions League-voorronde tegen Debrecen zijn eerste, toen in dienst van Manchester United. Met zijn hattrick van vanavond is hij de eerste spelers met honderd goals op het hoogste UEFA-podium wat clubvoetbal betreft.