Cech treurt na nieuwe oorwassing door Liverpool: 'Dit is onacceptabel'

Cech speelde op 24 augustus 2015 voor het eerst met Arsenal tegen Liverpool. In het Emirates Stadium bleef het toen 0-0. Op 13 januari werd het 3-3 op Anfield. Vorig seizoen begon Arsenal het seizoen op 14 augustus 2016 met een 3-4 nederlaag tegen Liverpool. In maart van dit jaar verloren The Gunners met 3-1 op Anfield en vanmiddag stonden er na negentig minuten weer duidelijke cijfers op het scorebord op Anfield: 4-0. Na vijf wedstrijden met Arsenal tegen Liverpool kreeg Cech nu dus al 14 tegengoals te slikken.

De 35-jarige doelman uit Tsjechië, die liefst 124 keer uitkwam voor de nationale ploeg, was geschrokken van het krachtsverschil tussen Liverpool en Arsenal vanmiddag. ,,Dit is echt heel teleurstellend. Deze uitslag en dit spel zijn onacceptabel voor ons als spelers en voor ons als club. Je kunt fouten maken en tegengoals krijgen, maar je kunt niet de strijd opgeven", zei Cech voor de camera van Ziggo. ,,We zitten nog vroeg in het seizoen. Je kunt ook nog kampioen worden met twee nederlagen. Maar het wordt na de interlandbreak wel tijd dat we snel wedstrijden gaan winnen.. Ik denk dat het goed is iedereen nu even een andere kant opgaat en dat we straks vol goede moed weer bij elkaar komen."