Borussia Dortmund ontslaat Tuchel

,,Ik ben dankbaar voor twee mooie, bewogen en spannende jaren. Jammer dat het niet verder gaat'', schreef Tuchel vandaag op zijn nieuwe Twitteraccount. ,,Dank aan de fans, de spelers, stafleden en iedereen die ons gesteund heeft. Ik wens BVB al het goede.''



De ploeg van Tuchel sloot in Berlijn een roerig seizoen toch nog af met een trofee, de eerste grote prijs voor de club in vijf jaar. Dortmund kon zich in de Bundesliga niet mengen in de strijd om de landstitel en moest genoegen nemen met de derde plaats, achter Bayern München en nieuwkomer RB Leipzig. In de Champions League werd 'BVB' in de kwartfinale uitgeschakeld door AS Monaco, al werd dat tweeluik toch vooral overschaduwd door de bomaanslag op de spelersbus van de Duitsers kort voor de thuiswedstrijd.



Tuchel kwam in 2015 naar Dortmund als opvolger van Jürgen Klopp, in wiens voetsporen hij eerder ook al was getreden bij 1. FSV Mainz 05. Hij leidde de geel-zwarte brigade in zijn eerste seizoen naar de tweede plaats in de competitie en de Duitse bekerfinale.



De markante trainer, die aanvallend en aantrekkelijk voetbal propagandeert, botste dit seizoen met de clubleiding en enkele vooraanstaande spelers. Zo leidde zijn beslissing om Nuri Sahin te passeren voor de bekerfinale tegen Frankfurt tot felle kritiek van aanvoerder Marcel Schmelzer en vedette Marco Reus.