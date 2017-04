Blind en ManUtd lopen averij op tegen laagvlieger Swansea

Het eerste doelpunt kwam van de voet van Wayne Rooney. De Brit mocht in de blessuretijd van de eerste helft aanleggen vanaf elf meter, nadat Marcus Rashford tegen de grond was gewerkt door Swansea-doelman Lukasz Fabianski. Na het terugzien van de beelden werd duidelijk dat deze beslissing van arbiter Neil Swarbrick niet de juiste was. Rashford liet overduidelijk zijn been hangen, en dan nog raakte Fabianski de Engelsman amper.



In de 79ste minuut zorgde Gylfi Sigurdsson met een prachtige vrije trap voor de eindstand. Van net buiten het strafschopgebied schoot hij de bal over de muur in de hoek die open lag nadat doelman David De Gea Ander Herrera had weggestuurd bij de paal.



Dit is een duur gelijkspel voor United in de strijd om plaatsing voor de Champions League. Het is met dit puntje op gelijke hoogte gekomen met stadgenoot City, maar zij spelen later vanmiddag nog uit bij het al vrijwel zeker gedegradeerde Middlesbrough. Nummer 3 Liverpool speelt morgenavond ook nog, uit bij Watford.



Voor Swansea is dit een heel belangrijk punt, zij vechten namelijk nog altijd tegen degradatie. Hull City, als nummer 17 de grote concurrent van de Swans, snoepte gisteren verrassend een puntje af van Southampton, waardoor het gat drie punten was geworden. Met dit gelijkspel is dit weer twee geworden.