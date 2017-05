Besiktas van Babel terug aan kop na zege

Besiktas begon met Ryan Babel en voormalig PSV'ers Atouba Hutchinson en Marcelo in de basis. Tegen de nummer vijftien uit Bursa duurde het echter lang voordat de bezoekers het krachtsverschil in doelpunten uitdrukten. Cenk Tosun kreeg in de 65e minuut een steekballetje van Vincent Aboubakar en werkte die in het doel. Diep in blessuretijd bracht Aboubakar de eindstand van 0-2 op het scorebord.