Benatia loopt boos weg uit interview na racistische beledigingen via headset

,,Welke idioot is er aan het praten", vroeg de verdediger van Juventus vlak voordat hij boos weg liep. De uitzender RAI heeft de verontschuldigingen aangeboden voor opmerkingen en zoekt uit wie de racistische uitlatingen deed. ,,We zijn enorm teleurgesteld vanwege het ontoelaatbare racisme tegenover de Juventus-speler", aldus de zender, die nog wel aangeeft dat de uitlatingen niet op TV te horen waren.

Juventus heeft in een verklaring laten weten dat het geschokt is en verwerpt de beschuldigingen op social media dat de uitlatingen via de productiemaatschappij van Juventus kwamen. ,,Dat is technisch onmogelijk, omdat de audio rechtstreeks via het hoofdkwartier van RAI komt. De redacteuren ter plaatse hebben geen rechtstreeks contact met de speler via de headset." De Italiaanse recordkampioen voegt daaraan toe dat ze hoopt dat RAI niet met excuses komt waarmee het incident lichtzinnig wordt afgedaan.