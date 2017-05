Belgische titel in zicht voor Anderlecht

Club had vrijdagavond al met 3-1 gewonnen bij Charleroi. AA Gent raakte verder achterop in de strijd om de titel door een 4-3 nederlaag bij Oostende. Er volgen nog drie speelronden in de play-offs.

Anderlecht, met Bram Nuytinck in de basis, is nog niet erg op schot in de play-offs. Tot deze wedstrijd had de koploper pas vijf keer gescoord en ook vandaag bleef de productie laag. Alexandru Chipciu werd na een kwartier slim vrijgespeeld en kwam oog-in-oog met doelman Kenny Steppe. Die kans liet de Roemeen niet onbenut. In blessuretijd maakte de Zweedse invaller Isaac Thelin aan alle spanning een eind met de tweede treffer.