België introduceert ook videoscheids

Conte beste manager in Engeland

0:07 Antonio Conte heeft zijn topseizoen bekroond met nog één prijs: Manager van het Jaar. De 47-jarige Italiaan loodste Chelsea dit seizoen - aan de hand van zijn eigen tactiek - naar de titel. Conte ontving de meeste stemmen van een panel met managers en fans. Het is voor de derde keer in de historie dat een coach in zijn eerste jaar de trofee ontvangt.