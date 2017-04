Bartra vier weken uit de roulatie na operatie aan hand

De 26-jarige verdediger uit Spanje raakte dinsdag gewond raakte bij de aanslag op de spelersbus van de Duitse club, bij vertrek naar het stadion voor het Champions League-duel met AS Monaco. Het duel werd afgelast en Bartra werd in het ziekenhuis geopereerd aan zijn arm en hand, waar glasscherven in zaten. Gisteravond werd het duel alsnog gespeeld. AS Monaco won in Dortmund met 2-3.