Bartra traint weer mee met Dortmund na aanslag

Totti weigert pensioen te bevestigen: Weet het niet

17:54 AS Roma-vedette Francesco Totti (40) weigert te bevestigen dat hij aan het eind van dit seizoen stopt met voetballen. Daarmee lijkt hij tegen de technisch directeur Monchi in te gaan, die vorige week nog suggereerde dat dit Totti’s laatste seizoen is.