Barton voor 18 maanden geschorst vanwege gokken op wedstrijden

De voetballer van Burnley mag de komende 18 maanden geen enkele functie in het voetbal bekleden. Daarnaast krijgt Barton een boete van 30.000 pond (zo'n 35.000 euro). Barton benadrukt dat hij op geen enkele wijze aan matchfixing heeft gedaan. ,,Ik accepteer dat ik de regels heb geschonden, maar ik word zwaarder gestraft dan minder controversiële spelers", zo schrijft hij op zijn website. ,,Ik heb gestreden tegen mijn gokverslaving en die medische documenten heb ik ook aan de voetbalbond laten zien. Ik ben niet de enige in het voetbal die een gokprobleem heeft. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar gokken onderdeel is van de cultuur."

,,Ik doe zelden mee aan iets waarbij er niets op het spel staat. Of dat nou een potje golf is met vrienden om een paar pond of een wedstrijdje darten met medespelers om te kijken wie er thee moet zetten. Ik hou van de strijd."

Barton benadrukt dat de hele voetbalcultuur uitnodigt tot gokken. TV-zenders als Sky hebben zelfs een eigen wedkantoor. ,,Het is alsof je een alcoholist wilt laten afkicken in een kroeg."

De 34-jarige Barton zegt dat hij nooit geheimzinnig heeft gedaan over zijn gokken. ,,Ik heb een eigen account gehad, geregistreerd op mijn eigen naam. Ik heb meer dan 15.000 weddenschappen geplaatst, waarvan zo'n 1200 op voetbal. De gemiddelde weddenschap bedroeg bijna 150 pond, maar veel ging om enkele ponden."

Barton geeft toe dat hij op 'een handvol wedstrijden' van zijn eigen team heeft gegokt. ,,Maar in die wedstrijden speelde ik nooit. Ik zat niet eens op de bank. Ik had niet meer invloed op het duel dan op een dartwedstrijd in West-Indië."

Volgens Burnley gaat de 34-jarige Barton in beroep tegen de schorsing. Barton is vaker negatief in het nieuws geweest. De voetballer heeft verscheidene schorsingen gekregen, vaak vanwege te grof spel, maar ook vanwege vechtpartijen met jeugdspelers of teamgenoten.

Barton publiceerde ook enkele van zijn weddenschappen op zijn website.

Volledig scherm Weddenschappen op zijn eigen team, waarbij hij zijn team steunde. © Joey Barton