Barcelona met pijn en moeite voorbij Eibar

FC Barcelona heeft de competitie afgesloten met een 4-2 zege op Eibar. De Baskische subtopper kwam brutaal op een 0-2 voorsprong, maar Barcelona draaide de wedstrijd in het laatste halfuur nog volledig om. Het was voor de ploeg van Luis Enrique echter niet genoeg voor een vierde landstitel op rij, want Real Madrid deed wat het moest doen: winnen op bezoek bij Málaga. Het verschil bleef daardoor drie punten in het voordeel van de Madrilenen.