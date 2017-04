Barça stapt naar hoogste rechter om schorsing Neymar

De Catalaanse club kondigde vandaag aan naar de hoogste instantie in Spanje, het Sportgerecht, te stappen om Neymar alsnog te kunnen opstellen.

Neymar werd op 8 april in de door Barcelona met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Málaga met rood (twee keer geel) van het veld gestuurd. De rode kaart betekende een automatische schorsing van één duel. De Spaanse bond besloot daar twee wedstrijden aan toe te voegen, omdat Neymar bij het verlaten van het veld cynisch applaudisseerde richting de vierde official. Hij zat inmiddels één duel schorsing uit. Het duel van zondag in Madrid kan beslissend zijn voor de titel: Real heeft drie punten voorsprong en een duel minder gespeeld.