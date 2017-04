Barça houdt druk op Real na monsterzege op Osasuna

In de tweede helft deed Osasuna even wat terug via een vrije trap van Roberto Torres, maar na de tweede treffer van Gomes was de tegenstand gebroken. Via nogmaals Messi, Paco Alcácer, Javier Mascherano en opnieuw Alcácer werd het 7-1. Messi werd na ruim een uur ingewisseld. Luis Suarez bleef de hele wedstrijd op de bank.