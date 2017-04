Barça furieus over vermeende Real-voorkeur bij Málaga

Toen Michel bij radiostation Onda Cero het vuurtje oppookte, gooide Al-Thani daarna olie op het vuur. Michel stelde dat hij meer dan zijn voormalige ploeggenoot Jorge Valdano, die als Tenerife-coach Barcelona in 1993 op de slotdag de titel bezorgde, een Real-fan is. Toen Barcelona-fans zich op Twitter bij de Málaga-eigenaar beklaagden, twitterde de Qatari in het Arabisch: ‘dat Catalaanse uitschot zal de glorie van de titel niet ruiken.’

Daarop kwam Barcelona met een statement: ‘Barcelona is verontwaardigd over de tweet van Abdullah Al-Thani, voorzitter van Málaga CF. Zijn opmerkingen gaan in tegen de beginselen van fair play. Daarom dienen wij een klacht in bij de Raad van Sport, de Spaanse voetbalbond en bij La Liga.’