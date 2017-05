Azië zet verrassend vrouw uit Bangladesh in FIFA-bestuur

Ook Engelse pers kiest Kanté als speler van het jaar in Premier League

11:46 N'Golo Kanté mag voor de tweede keer binnen een maand een trofee aan zijn prijzenkast toevoegen. De middenvelder van Chelsea werd door de Britse pers verkozen tot speler van het jaar in Engeland, nadat eerder zijn collega's uit de Premier League hem al hadden aangewezen als PFA Players' Player of the Year.