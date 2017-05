Aubameyang krijgt 'kanon' als topscorer van de Bundesliga

Robert Lewandowski bleef op dertig doelpunten steken. De Poolse spits van Bayern München was in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg (4-1) niet trefzeker. Daardoor moest de topscorer van de Bundesliga in 2014 en 2016 dit jaar de eer aan Aubameyang laten.

Het is de eerste keer in 43 jaar dat er twee spelers in één seizoen op dertig of meer goals uitkomen in de Bundesliga.