Aubameyang bezorgt Dortmund DFB Pokal met panenka

Wenger komt snel met duidelijkheid

22:10 Trainer Arsène Wenger weet komende week al of hij trainer van Arsenal blijft. ,,Op dinsdag hebben we een bestuursvergadering en op woensdag of donderdag zal alles duidelijk zijn", zei de Fransman zaterdag na de zege van zijn ploeg op Chelsea in de finale van de FA Cup (2-1).