Atlético Madrid wil Lacazette binnenhalen

Jean-Michel Aulas, de voorzitter van Olympique Lyon, benadrukt dat er nog geen overeenkomst is. ,,We praten al twee jaar met Atlético Madrid over hem en het klopt dat we nu weer hebben gesproken'', vertelde hij aan Franse journalisten. Olympique Lyon weigerde vorig jaar een bod van 35 miljoen euro van Arsenal op de gewilde aanvaller.

Hamstringblessure

Lacazette stond de afgelopen weken aan de kant met een hamstringblessure. Hij viel woensdag in tijdens de door zijn ploeg verloren uitwedstrijd tegen Ajax (4-1) in de halve finale van de Europa League. De verwachting is dat Lacazette komende donderdag in het thuisduel van zijn club met Ajax wel weer in de basis kan starten.



Lacazette is dit seizoen al goed voor 31 treffers in 41 duels. In totaal scoorde hij 123 keer in 270 duels voor Lyon, de huidige nummer vier in de Franse Ligue 1. In tien interlands voor Frankrijk kwam Lacazette tot één doelpunt. Het huidige contract van Lacazette bij Olympique Lyon loopt nog tot de zomer van 2019.