Atalanta trekt Deense spits Cornelius aan

Het wordt voor Cornelius niet zijn eerste buitenlandse avontuur. In de zomer van 2013 vertrok hij al voor 10 miljoen euro naar Cardiff City, maar na één seizoen (8 wedstrijden, 0 goals) keerde hij weer terug naar FC Kopenhagen. Daar is de linksbenige aanvaller sindsdien goed voor 27 goals in 86 wedstrijden. Dit seizoen scoorde hij 18 keer in 43 duels. Cornelius scoorde onder meer in het heenduel tegen Ajax (2-1) in de achtste finales van de Europa League. Ajax won de return in Amsterdam met 2-0 en ging verder in de Europa League.