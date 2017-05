'Arsène Wenger tekent bij Arsenal twee jaar bij'

Zo zag het leven van Man­Ci­ty-won­der­kind Gabriel Jesus eruit tijdens het WK 2014

15:03 De meeste van zijn huidige ploeggenoten waren er als speler bij. En een aantal bekeek het WK in Brazilië vanuit een vakantievilla op een of ander tropisch eiland. Maar Gabriel Jesus (20) niet. Het supertalent van Manchester City droeg op zijn eigen manier bij aan het toernooi in eigen land.