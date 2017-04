Appiah na tweeënhalf jaar terug als bondscoach Ghana

De 56-jarige Appiah vervangt Avram Grant, die in februari na de vierde plaats op de Afrika Cup vertrok. Een paar dagen nadat zijn ploeg in de halve finale werd uitgeschakeld door Kameroen en in de strijd om het brons verloor van Burkina Faso, hield de Israëliër het voor gezien.

Appiah was op het laatste WK in Brazilië ook bondscoach van Ghana. Hij werd in april 2012 aangesteld, waarna hij in de zomer van 2014 met slechts één punt laatste werd in een poule met Portugal, Duitsland en de Verenigde Staten. In september stapte hij op en werd hij vervangen door Grant, maar nu is hij dus weer terug.