Anderlecht op eigen veld onderuit tegen Charleroi

Heetgebakerde Manchester Derby levert geen winnaar op

23:14 Manchester United heeft met kunst en vliegwerk een punt overgehouden aan de derby tegen Manchester City (0-0). In een heetgebakerd en onvriendelijk duel bleef het elftal van José Mourinho op bezoek in het Etihad Stadium ternauwernood op de been. Zelfs een rode kaart voor Marouane Fellaini in het slot bracht de ploeg van Pep Guardiola geen soelaas.