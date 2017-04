Anderlecht heeft Belgische titel voor het grijpen

Anderlecht heeft een forse stap richting het kampioenschap in de Belgische competitie gezet. De ploeg uit Brussel versloeg in het eigen Constant Vanden Stockstadion Club Brugge met 2-0. Na vier van de tien speelronden in play-off I heeft Anderlecht een voorsprong van acht punten op AA Gent en negen op Brugge.