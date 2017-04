'Als een team vertrouwen mist, moet je soms iets nieuws doen'

,,De laatste weken waren we defensief kwetsbaar en ik wilde de ploeg wat zekerheid geven'', zei Wenger, die in zijn ruim twintig jaar op de bank bij Arsenal altijd heeft gespeeld in een systeem met vier verdedigers. Tegen Middlesbrough koos hij echter voor een 3-4-3-systeem, vergelijkbaar met de succesvolle aanpak van koploper Chelsea.



,,Voor het eerst in twintig jaar heb ik dit gedaan. Dat laat zien dat je zelfs op mijn leeftijd nog kan veranderen'', zei Wenger lachend. ,,Als een team vertrouwen mist, helpt het soms om iets nieuws te doen. Ik weet nog niet of we de rest van het seizoen zo blijven spelen. We moeten elke wedstrijd winnen om in de top vier te kunnen eindigen, dat is ons doel. Dit was een goed begin.''