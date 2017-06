Alles wat je moet weten over de Champions League-finale

In Cardiff kruisen Juventus en Real Madrid vanavond de degens in de Champions League-finale. Wij kijken met hulp van statistiekenbureau Gracenote naar de feiten en cijfers.

• Als de finale Juventus-Real Madrid je bekend voorkomt, dan zit je goed. In 1998 stonden de Europese grootmachten al tegenover elkaar in de Amsterdam Arena. Real mocht de Cup met de Grote Oren mee naar Madrid nemen na een slim wippertje van Predrag Mijatovic (1-0). Bij Juventus speelde Zinedine Zidane, nu in maatpak langs de kant bij de tegenstander, 90 minuten mee. Clarence Seedorf (Real) en Edgar Davids (Juve) zorgden voor een Nederlands tintje.

Real Madrid v Juventus: Mijatović's 1998 winner from every angle Watch Predrag Mijatović's winning goal in the 1998 UEFA Champions League final for Real Madrid v Juventus from every angle. Subscribe: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=uefa Facebook: https://www.facebook.com/uefacom Twitter: https://twitter.com/UEFAcom G+: https://plus.google.com/+UEFAcom http://uefa.com

• Nog nooit slaagde een club erin twee keer op rij de Champions League te winnen. Na de zenuwslopende finale van vorig jaar in Milaan, kan Real Madrid de eerste worden die het kunstje flikt. De recordhouder in CL-titels (11, voorheen Europa Cup 1) klopte vorig jaar stadgenoot Atlético Madrid na penalty's. Natuurlijk mocht Cristiano Ronaldo de beslissende nemen. Zijn ontblote torso stond de volgende dag in alle kranten.

Volledig scherm Ronaldo trekt zijn shirt uit na de beslissende pingel in Milaan. © Getty Images

• Waar Real Madrid nog nooit een Champions League-finale verloor, hoopt Juventus in Cardiff af te rekenen met een finalecomplex. De Oude Dame staat ook al voor de zesde keer in de eindstrijd, maar droop de laatste vier keer steeds af met een zilveren plak. Alleen tegen Ajax in 1996 (1-1, wns.) vierde Juve feest.

Volledig scherm In 2015 ging het mis voor Juventus in Berlijn tegen Barcelona. © REUTERS

• Oh, en voor wie nog twijfelt aan de grootsheid van Real Madrid:

1. Recordhouder CL (5) en EC 1 (6) titels

2. Recordhouder Europese finales (19)

3. Winst in laatste 7 Europese finales

4. Perfecte score in CL-finales (5 uit 5)

5. Meeste doelpunten in de Champions League (499)

6. Meeste doelpunten in CL-seizoen (32), voor de zevende keer

Volledig scherm © REUTERS

• Cardiff is vanavond voor het eerst gastheer van de Champions League-finale. Voor twee spelers van Real is het Millennium Stadium bekend terrein. Cristiano Ronaldo - noem een stadion waar hij nog moet scoren - opende er 13 jaar geleden de score namens Manchester United in de FA Cup finale tegen Millwall (3-0). Ook Ruud van Nistelrooy pikte toen een doelpuntje mee.

Gareth Bale is zelfs geboren in Cardiff. De Welshman kan de eerste speler worden die scoort in een CL-finale in zijn geboortestad.

Volledig scherm © EPA

• Het gaat in aanloop naar de finale vooral over Ronaldo, Higuaín, Bale, Dybala en Buffon, maar de (in Europees verband) meest succesvolle voetballer speelt rechtsback bij de Italianen. Dani Alves kan zijn zesde Europese hoofdprijs (excl. Supercups) pakken. De 34-jarige Braziliaan die de Champions League drie keer won (Barcelona 2009, 2011, 2015) en de UEFA Cup twee keer (Sevilla 2006, 2007) komt bij winst op gelijke hoogte met Paco Gento en Ray Clemence.

Volledig scherm Prijzenpakker Alves won dit seizoen ook al de landstitel en Italiaanse beker met Juventus. © AFP

• Valt er in Cardiff nog een record te breken of evenaren voor Cristiano Ronaldo? Het antwoord is ja. Hij kan bij winst op gelijke hoogte komen met Seedorf, Xavi en Messi met de meeste CL-titels (4). En alleen Lionel Messi (11) scoorde dit seizoen vaker in het miljoenenbal dan Ronaldo (10).

Ronaldo in de Champions League

103 goals

7 hattricks (gelijk met Messi)

4 finales (3 gewonnen, in 2 gescoord)

5 keer topscorer (gelijk met Messi)

5 keer gescoord tegen Juventus (in 4 duels, elke keer trefzeker)

Gescoord in 2 finales (gelijk met Ramos)