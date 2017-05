Allardyce stapt op als coach van Crystal Palace

Allardyce werd vorig jaar zomer aangesteld als bondscoach van de Engelse ploeg. Maar hij werd al na één wedstrijd door de bond ontslagen nadat journalisten van The Daily Telegraph in het geheim opnames van hem hadden gemaakt toen hij ondernemers advies gaf hoe ze de regels van de Engelse bond konden omzeilen.

In december kon hij toch weer aan de slag bij Crystal Palace, waar hij de ontslagen Alan Pardew opvolgde. Hij wist de club in de Premier League te houden. Het was voor Allardyce moeilijk om te vertrekken na de kans die hij kreeg. ,,Maar op een bepaald moment moet je nadenken welke kant je op wil met je leven. Ik wil reizen en meer tijd doorbrengen met mijn familie'', zegt Allardyce in een verklaring in The Daily Mail.