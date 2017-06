Alexis Sánchez twijfelgeval bij Chili op Confederations Cup

Russen danken zege openingsduel Confed Cup aan Boxall

19:23 Rusland heeft het toernooi om de Confederations Cup vandaag geopend met een overwinning. Onder toeziend oog van president Vladimir Poetin was het gastland in Sint-Petersburg te sterk voor Nieuw-Zeeland: 2-0. Een jaar voor het WK in eigen land maakten de Russische voetballers een gedreven indruk tegen de nummer 95 van de FIFA-ranking.