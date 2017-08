Ajax wacht loodzware klus bij Rosenborg

Trainer Marcel Keizer van Ajax verwacht niet dat Rosenborg vanavond voor eigen publiek het spel gaat maken. ,,Zij kunnen nu wachten, wij niet. Het ligt bij onszelf om ruimtes te vinden om kansen te creëren'', liet hij in zijn voorbeschouwing weten.



Ajax moet in de return van de play-offs voor de Europa League een achterstand van 0-1 zien goed te maken. ,,We hebben ons niet in een lekkere situatie gezet vorige week'', besefte Keizer. ,,We weten wat ons te doen staat: hier resultaat halen en een ronde verder komen.''



Keizer liet zich in Trondheim lovend uit over teruggekeerde routinier Klaas-Jan Huntelaar, die mogelijk weer een basisplaats krijgt. De 34-jarige aanvaller kwam afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (3-1) als basisspeler tot scoren. ,,Vanaf de eerste training loopt hij vooraan. Klaas laat zien dat hij belangrijk is voor Ajax.''