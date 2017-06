Advocaat wint laatste wedstrijd in dienst van Fenerbahçe

Trainer Dick Advocaat heeft met Fenerbahçe de Turkse competitie afgesloten op de derde plek. De laatste competitiewedstrijd bij het gedegradeerde Adanaspor eindigde in een zege: 1-3.

Voor de bezoekers kwamen Souza, Aatif Chahechouhe en Emmanuel Emenike tot scoren in het afscheidsduel van Advocaat. Jeremain Lens werd in de 64ste minuut gewisseld bij Fenerbahçe. Robin van Persie en Gregory van der Wiel waren niet van de partij.

Advocaat begint dinsdag op het trainingsveld in Katwijk aan zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Hij zit vrijdag samen met zijn assistent Ruud Gullit op de bank als Luxemburg in de Kuip op bezoek komt voor een wedstrijd in de WK-kwalificatie.

Het oefenduel met Ivoorkust, morgen in Rotterdam, is de derde en laatste onder leiding van interim-bondscoach Fred Grim. De ex-doelman doet daarna in de technische staf van Oranje weer een stapje terug en gaat verder als assistent van Advocaat.

Galatasaray sloot de competitie op eigen veld eveneens af met een zege (2-1 tegen Atiker Konyaspor). Sinan Gümüs scoorde twee keer voor de thuisploeg, die op evenveel punten als Fenerbahçe eindigde. Door een iets minder doelsaldo belandde 'Gala' op de vierde plek in de eindstand, eveneens goed voor Europees voetbal.