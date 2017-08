AC Milan en Napoli winnen ook tweede duel in Serie A

Niet-scorende Dost blijft maar winnen met Sporting

21:19 Sporting Portugal blijft voorlopig winnen in de Portugese competitie. De ploeg van trainer Jorge Jesus won met 2-1 van Estoril en is met twaalf punten uit vier duels koploper. FC Porto kan zich later vanavond met winst op Sporting Braga bij Sporting Portugal voegen.