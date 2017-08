AC Milan en Internazionale beginnen sterk aan nieuw seizoen

AC Milan werd vorig seizoen nog zesde, Internazionale slechts zevende. Dit seizoen willen beide ploegen weer mee gaan strijden om de prijzen in Italië. Vooral AC Milan smeet in de zomer flink met geld en kocht onder meer Leonardo Bonucci voor 40 miljoen weg bij kampioen Juventus. Door een benutte strafschop van de Ivoriaanse middenvelder Franck Yannick Kessie (overgekomen van Atalanta Bergamo) kwam Milan al na zes minuten op voorsprong bij Crotone. Federico Ceccherini kreeg voor zijn overtreding in het strafschopgebied een rode kaart, waardoor Crotone vrijwel de hele wedstrijd met tien man moest spelen. Na de openingstreffer van Kessie scoorden ook de 19-jarige spits Patrick Cutrone en Suso al snel, waarmee de eindstand van 0-3 al na 24 minuten op het scorebord stond in Stadio Ezio Scida in Crotone.