1860 München degradeert voor ruim 62.000 toeschouwers

Het eerste duel in de play-offs was in 1-1 geëindigd. In de wetenschap dat een thuiszege genoeg was voor handhaving, gingen de fans van 'Die Löwen' er eens goed voor zitten. Al voor de pauze stonden de bezoekers echter met 0-2 voor, waarna het in de tweede helft grimmig werd. Het duel moest een kwartier lang worden onderbroken omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid.