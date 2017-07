Zweeds muziekfestival afgelast na wéér seksueel misbruik

Genieten van je favoriete bands, een feestje vieren en je roes uitslapen in een tentje. Vrijheid blijheid is doorgaans het credo op muziekfestivals. Maar het succesvolle Bravalla – met bands als System of a Down, Linkin Park en The Killers – had dit jaar voor de tweede keer op rij een zeer nare bijsmaak. Een vrouw werd vrijdagavond tijdens de show van Hakan Hellström verkracht en meerdere bezoeksters aangerand. Vorig jaar werden zelfs vijf vrouwen verkracht tijdens het muziekfestijn.