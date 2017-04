Zware aardbeving in Chili maar geen schade

Twee gedetineerden geëxecuteerd in Arkansas

6:28 In de Amerikaanse staat Arkansas zijn weer twee gevangenen geëxecuteerd. De 52-jarige Jack Jones kreeg gisteren (lokale tijd) een dodelijke injectie. Een tweede executie die voor dezelfde dag stond gepland, was echter op last van de rechter tijdelijk uitgesteld. Nu is de man alsnog om het leven gebracht.