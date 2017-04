Zuidgrens van Rusland is extremistisch kruidvat

Doorgaans plegen moslimextremisten uit Tsjetsjenië, Dagestan en andere deelrepublieken in de Kaukasusregio aanslagen in Rusland. ,,Dat het nu iemand uit Centraal-Azië zou zijn, is niet zo vreemd. Ook daar is de islam sterk vertegenwoordigd en vormen armoede, werkloosheid, stammenstrijd en corruptie een voedingsbodem voor radicalisme,'' zegt Marcel de Haas, Rusland veiligheidsexpert en onderzoeker bij ISGA - Leiden Universiteit.



Moslimextremisten en separatisten zitten de Russen al decennia dwars. Geregeld verschijnen militanten in videoboodschappen, waarin ze oproepen tot het plegen van aanslagen. De Haas: ,,Het is een tijdje wat rustiger geweest in Rusland. Dat nu Sint Petersburg een doelwit is geweest, vloeit vrijwel zeker voort uit het feit dat de Russen zich actief mengen in de oorlog in Syrië.''



Eerder aanslagen zijn vrijwel allemaal beraamd vanuit de deelrepublieken in de Noord-Kaukasus. Extremisten ijveren er voor een eigen staat waar islamitische wetten gelden en vechten al sinds de Sovjet-Unie in 1991 uiteenviel tegen het Russische leger. Het geweld heeft al aan meer dan 100.000 mensen het leven gekost.

Tsjetsjenië

Quote Vrijwel dagelijks worden er aanslagen gepleegd op de Russische politie en het leger Marcel de Haas, Leiden Universiteit Vooral Tsjetsjenië is een kraamkamer voor terroristen. De broers Dzhokhar en Tamerlan Tsarnaev, die in 2013 een aanslag pleegden op de marathon in Boston, hadden er hun wortels. Rusland hield Tsjetsjenië onder meer verantwoordelijk voor bomaanslagen op de trein tussen Moskou en Sint Petersburg (2009, 26 doden), de metro in Moskou (2010, 39 doden) en het vliegveld Domodedovo (2011, 36 doden). In Tsjetsjenië zelf zouden moslimextremisten verantwoordelijk zijn geweest voor een groot aantal ontvoeringen voor losgeld en de moord op landgenoten die met de regering in Moskou samenwerken.



De Russen peinzen er niet over om zich uit het gebied terug te trekken, zegt De Haas. ,,Het is en blijft Russisch grondgebied. Bovendien wil Rusland vanuit de deelrepublieken invloed houden op de ontwikkelingen in grenslanden als Georgië en Armenië.''



Het Russische leger en de veiligheidsdiensten gaan meedogenloos te werk in de afvallige Kaukasusregio. Mensenrechtenorganisaties spreken zelfs van staatsterrorisme.

Islamitische Staat

Rusland zegt weinig anders te kunnen. De veiligheidsdienst schat dat ongeveer 2000 jonge mannen uit Tsjetsjenië en Dagestan naar Syrië zijn vertrokken om mee te vechten met Islamistische Staat. Een deel van de jihadisten keert terug en propageert geweld tegen 'ongelovigen'. De onrust slaat over naar deelrepublieken als Dagestan, Kabardino- Balkarië en Ingoesjetië. ,,Nog vrijwel dagelijks worden er aanslagen gepleegd op de Russische politie en het leger”, zegt De Haas. ,,Dat nu ook de Centraal Aziaten zich tegen Rusland keren zullen de extremisten in de Noordelijke-Kaukasus alleen maar toejuichen.''



De Haas gaat er vooralsnog van uit dat de aanslagpleger een separatist of moslimextremist was. „Wie zou zoiets anders moeten doen? De politieke oppositie in Rusland niet. De paar activisten onder leiding van Aleksej Navalny hebben tot dusverre alleen vreedzaam geprotesteerd. Er zijn de laatste tijd wel wat demonstraties tegen de Russische premier Poetin, omdat het economisch slecht gaat. Maar dat is nog geen aanleiding om zulke aanslagen te plegen.”

Veiligheid