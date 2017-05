Zuid-Afrika in de ban van vijf ontsnapte leeuwen

,,We denken dat het gaat om vijf leeuwen. Ze bevinden zich in de suikerrietvelden bij de grens met Mozambique'', zei een woordvoerder van het park. De dieren kunnen een gevaar vormen voor inwoners en vee in het gebied, waar zich meerdere dorpen en boerderijen bevinden. Er zou al vee zijn aangevallen in de omgeving.



Het is niet de eerste keer dat een leeuw vlucht uit een wildpark in het land. In 2015 slaagde de leeuw Sylvester erin onder een elektrisch hek door te kruipen. Daarna deed hij zich wekenlang tegoed aan schapen in de omgeving. Boswachters vonden Sylvester uiteindelijk terwijl het roofdier een dutje deed.