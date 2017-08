Zo zag de historische totale zonsverduistering eruit

Noord-Amerika was vandaag getuige van een bijzonder astronomisch fenomeen, namelijk een totale zonsverduistering. Tijdens een eclips staat de maan tussen de zon en de aarde, waardoor het licht van de zon wordt tegengehouden. Zonsverduisteringen komen gemiddeld één keer per driehonderd jaar op dezelfde plaats voor. In Nederland pas weer in oktober 2135.