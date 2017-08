Zo trekt storm Harvey over de Verenigde Staten



Ruimtevaartorganisatie NASA heeft beelden vrijgegeven van het verloop van orkaan Harvey. Daarop is te zien hoe de orkaan de afgelopen dagen in kracht afnam en zich bewoog boven Texas en Louisiana. Er zijn veel overstromingen als gevolg van de orkaan, die inmiddels is afgezwakt tot tropische storm. Er moesten veel mensen worden geëvacueerd. De komende dagen wordt er nog veel regen verwacht. Op sommige plaatsten in Texas kan er 127 centimeter regen vallen. Lees hier meer.