'Zo'n waterstofbom heeft een allesverwoestende kracht, echt ongekend'

Bij een 'gewone' atoombom worden atoomkernen gespleten (kernsplijting) of samengevoegd (kernfusie). Daarbij komt enorm veel energie vrij, wat zorgt voor een zware explosie. Een waterstofbom gaat nog een stap verder. De eerste explosie veroorzaakt een tweede explosie, die nog veel zwaarder is. ,,Zo'n bom heeft een allesverwoestende kracht, echt ongekend'', aldus Van der Meer.



Een gemiddelde waterstofbom is ongeveer vijfhonderd keer zo sterk als de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Van der Meer: ,,Sommigen kunnen zelfs duizend keer sterker zijn. Het is lastig in te schatten wat een waterstofbom zou hebben aangericht in Japan, omdat we ze gelukkig nog nooit op een stad hebben zien vallen.