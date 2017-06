Zeven vermisten na aanvaring marineschip VS

Cuba hekelt 'vijandelijke retoriek' van Trump

4:02 De Cubaanse overheid is niet te spreken over nieuwe maatregelen van de Amerikaanse president Donald Trump, die de hoeveelheid Amerikaanse dollars die in Cuba worden uitgegeven wil verminderen. Nadat Barack Obama in 2014 belangrijke stappen zette om de verstoorde diplomatieke relatie tussen de VS en Cuba te herstellen, kondigde Trump vrijdag nieuwe restricties aan.