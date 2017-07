Zelfmoordterrorist verkleed als vrouw doodt 14 mensen in Irak

De aanslagpleger had zijn explosieven binnengesmokkeld onder een boerka. Een politieofficier kreeg argwaan. Hij liep op de man af en omarmde hem, toen de man zijn explosieven tot ontploffing bracht. De officier overleefde de aanslag niet.



De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat (IS). In het kamp, beter bekend als ‘Kilo 60’, wonen Irakezen die gevlucht zijn uit door IS gedomineerd gebied. Volgens militairen was het doel van de aanslag een Iraakse legerpost.

Dodelijkste aanslag

Het is niet de eerste keer dat het district rond Bagdad wordt opgeschrikt door een bloedige IS-aanslag. Zo kwamen zeker 324 mensen om het leven toen in juli vorig jaar een met explosieven geladen vrachtauto ontplofte. Het was de dodelijkste aanslag sinds de Verenigde Staten in 2003 Irak binnenvielen.