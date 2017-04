Zeker twaalf doden bij gevangenisoproer Venezuela

Vrouw in Canada uren vast in bouwkraan op dertig meter hoogte

26 april In de Canadese stad Toronto hebben reddingswerkers een vrouw uit een tientallen meters hoge kraan moeten redden. De vrouw heeft uren op een zeer moeilijk bereikbare plek gestaan. Ze zou afgelopen nacht in de kraan zijn geklommen en mogelijk daarna via een stalen kabel zijn afgedaald.