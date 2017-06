Zeker dertig doden bij torenbrand Londen, geen opzet

Colombiaans model opgepakt in zes jaar oude ontvoeringszaak

15:30 De Colombiaanse politie heeft mogelijk een doorbraak geforceerd in een zes jaar oude ontvoeringszaak van twee zakenmannen. Die verdwenen in december 2011 in een discotheek in de stad Cali. Kort daarop werd aan hun families 920.000 euro losgeld gevraagd, maar niemand zag hen ooit terug. Nu is er plotseling een bekend 27-jarige model aangehouden.