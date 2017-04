Zeker 21 doden door bomaanslag in kerk Egypte

De aanslag vond plaats tijdens een drukbezochte mis tijdens Palmzondag. ,,Er was een enorme explosie in de hal'', zei een ooggetuige. ,,Vuur en rook vulden de ruimte. De verwondingen waren zeer ernstig. Ik zag de ingewanden van de gewonden en benen die volledig waren losgerukt van hun lichamen.''

De verantwoordelijkheid voor de aanslag op het grootste christelijke gebedshuis in de regio is nog niet opgeëist. Tanta, dat ligt in de Nijldelta, werd eerder deze maand ook al opgeschrikt door een bomaanslag bij een trainingscentrum van de politie.

Paus

Koptische christenen in Egypte zijn vaker het doelwit van terroristisch geweld. Zo kwamen eind vorig jaar tientallen mensen om het leven bij een bomaanslag op koptische kerk in hoofdstad Caïro. Islamitische Staat executeerde in 2015 nog 21 Egyptische christenen in Libië, waar de slachtoffers werkten.