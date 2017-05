Zeeuwse kruidenier laat Amerikanen gezond eten

InterviewTopman Dick Boer van Ahold Delhaize houdt zelf de vinger aan de pols in de VS, de belangrijkste markt voor het fusiebedrijf. Vet eten is er op de terugweg. ,,Het stimuleren van gezond eten zien we als een kans."

Als Dick Boer in de VS een van zijn supermarkten binnenwandelt, weet niemand wie hij is. De ceo van Ahold Delhaize - het zegt Amerikanen niets. Giant, of Food Lion, ja, dat zijn welbekende winkels aan de oostkust. Maar de boomlange Hollander die achter hun moeder- bedrijf schuilt, kan onopgemerkt wat bananen recht leggen. Hij kan het niet laten, erkent hij. ,,Dat zal nooit veranderen."

Boer spendeert een groot deel van zijn tijd in de VS, nu Ahold Delhaize - vorig jaar onder meer gevormd om sterker te staan in de Amerikaanse supermarktwereld - van twee bedrijfsvoeringen één probeert te maken. Elke twee à drie weken maakt hij de oversteek - en altijd probeert hij een winkel in te wandelen. Op het moment van schrijven komt hij net uit de staat Maine, waar hij na een ochtend vol vergaderingen vlak voor vertrek uit havenstad Portland nog snel een vestiging van Hannaford binnenwipte. ,,Ik houd in de gaten hoe de winkel eruitziet. En ik praat met mensen. Ook voor hen zijn veranderingen ingrijpend. Je voelt ook een beetje hoe de sfeer is. En dat is heel belangrijk - de sfeer in onze winkels."

Prijzenoorlog

De Amerikaanse tak van Ahold Delhaize heeft het zwaar: de producten moeten door een prijzenoorlog steeds goedkoper de winkel uit. Goed voor de klant, maar niet voor de omzet. In de tweede helft van dit jaar trekt die aan, is de verwachting. Wereldwijd gezien zijn de cijfers wel positief. Door de fusie wordt dit jaar naar verwachting 220 miljoen euro bespaard. De totale omzet steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 3 procent, naar 15,8 miljard euro. Ongeveer twee derde daarvan komt uit de VS. Ahold Delhaize heeft er bijna 2.000 supermarkten, waar ruim 200.000 mensen werken.

Volledig scherm Het interieur van een vestiging van Giant Landover. De Amerikaanse supermarktketen is sinds 1998 onderdeel van het Nederlandse moederbedrijf Ahold. © ANP

Grondlegger

Daarmee is Ahold Delhaize een belangrijke speler geworden in de Amerikaanse economie. Dick Boer wordt ontvangen in het hart van de macht, Capitol Hill in Washington. In de bibliotheek van het Congres krijgt hij de Holland on the Hill Award, een prijs voor mensen die bijgedragen hebben aan goede economische relaties tussen Amerika en Nederland, toegekend door de Nederlandse ambassade en een groep Congresleden met Nederlandse wortels.

Ahold Delhaize en Amerika zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, geeft Boer hen mee. Wijlen Albert Heijn, grondlegger van het Nederlandse deel van het concern, ging in de jaren 50 al naar de VS. Zijn vader stuurde hem eropuit om te achterhalen wat er in Amerikaanse supermarkten gebeurde. Ze hadden mooie gladde vloeren, uitzonderlijk vriendelijk personeel en zetten met hun zelfbedieningsconcept de winkelervaring op zijn kop, rapporteerde de jonge Albert. Ahold Delhaize is groot geworden dankzij Amerikaanse inspiratie, wil Boer maar zeggen.

Walmart

Quote Je ziet de invloed van de gezonde levensstijl toenemen Dick Boer Die internationale banden staan onder druk, nu president Trump flinke belastingverlagingen belooft, maar zijn partij ook overweegt importbelastingen te heffen om de schatkist gevuld te houden. Buy American, hire American, is het motto: koop Amerikaanse producten en huur Amerikaans personeel in. Een van Boers grootste concurrenten, retailgigant Walmart, trok met andere multinationals naar Washington om een minder protectionistische koers te bepleiten.

Boer zegt zich over de positie van het Nederlands-Belgische Ahold Delhaize in een steeds nationalistischer Amerikaanse economie nog geen zorgen te maken. ,,We zijn een heel lokaal bedrijf, met lokale merken als Giant, Stop & Shop en Hannaford. Onze producten komen voor meer dan 90 procent uit Amerika." Ahold Delhaize verkoopt voornamelijk voedsel; geen tuinmeubelen van Chinese makelij, zoals Walmart. Maar de supermarktbaas houdt de situatie wel 'goed in de gaten', zegt hij. ,,Je ziet wereldwijd een gevoel van: meer naar jezelf kijken. Dat is niet goed, denk ik. Zowel Amerika als Europa zijn groot geworden door open te zijn, als open handelsnaties."

Gezonde levensstijl

Boer heeft de Amerikanen inmiddels goed leren kennen. Ze hebben andere eetgewoontes, en daar moet hij op inspelen. Ze ontbijten niet thuis met een belegde boterham, maar onderweg met een koffie en een donut, bijvoorbeeld. Maar het idee dat Amerikanen vooral veel en vet eten is wat Boer betreft achterhaald, in ieder geval aan de relatief verstedelijkte, kosmopolitische oostkust, waar Ahold Delhaize opereert. ,,Er ontstaat een kanteling. Je ziet de invloed van de gezonde levensstijl toenemen."

Hij praat er veel over, hier in Washington: gezonde voeding. Het is een van zijn prioriteiten, vertelt hij Congresleden. Omdat het belangrijk is voor de samenleving, maar ook omdat het zakelijk interessant is. Vader Boer gaf het goede voorbeeld, schetst hij: van de kleine Zeeuwse levensmiddelenzaak waar zoon Dick het vak leerde, maakte pa Boer een reformwinkel om beter te kunnen concurreren met de grote ketens.

Nu halen supermarkten hun winst voornamelijk uit versproducten. ,,Dus we zien het stimuleren van de keuze voor gezond en vers eten ook als een kans." Bij de ingang van het Giant-filiaal aan 3rd Street in Washington staat een mand met bananen en mandarijntjes. 'FREE FRUIT', staat erboven: ter inspiratie zijn er voor kinderen jonger dan 10 jaar gratis gezonde snacks.

Honey smacks

Quote We komen eens per jaar bij elkaar en dan merk je: het zijn nederige leiders. Kruideniers blijven kruideniers Dick Boer In het eindeloze gangpad vol ontbijtgranen staan overigens ook als fruity pebbles en honey smacks vermomde pakken kleurstof en suiker. Er is frisdrank zover het oog reikt, en er komt geen einde aan de schappen met sladressing. Het is en blijft Amerika, land van zoete overvloed. Een hoekje bij de ingang doet heel Hollands aan: daar hangt een kopie van de Albert Heijn-zelfscanner, hier uitgevoerd in Giant-paars. Het is een noviteit, want Amerikaanse klanten zijn gewend aan service. Aan een praatje met de dame of heer die de vleeswaren snijdt, en een caissière die de boodschappen inpakt. In van die flinterdunne plastic zakjes die in Nederland in de ban zijn gedaan - liefst twee om te voorkomen dat het eerste scheurt.

Het is aan het veranderen, constateert Boer. De Amerikaanse consument heeft haast. Om op te boksen tegen online verswinkels en het snelle ontbijt bij Starbucks of Dunkin' Donuts introduceert Ahold Delhaize meer tempo en gemak in de supermarkt. Zoals in Nederland, waar de meeste vleeswaren al lang voorverpakt zijn.

Kruideniers

Boer neemt een dosis Hollandse nuchterheid mee naar de Amerikaanse tak. Op de vraag hoe het voelt om als Zeeuwse winkelierszoon nu in de top mee te draaien van de grootste levensmiddelenmarkt ter wereld, zegt hij dingen als: ,,Je bent wie je bent." En: ,,Ik ben me ervan bewust dat het niet mijn succes is, maar het succes van alle medewerkers."