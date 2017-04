Witte Huis twijfelt niet: Assad verantwoordelijk voor gifgas

De VS heeft communicatie onderschept waarin het Syrische leger met chemische experts praat over de gifgasaanval van vorige week. Dat meldt CNN op basis van een bron uit het Witte Huis.

In de uren na de aanval analyseerden de Amerikaanse inlichtingendiensten en het leger alle informatie die ze tot hun beschikking hadden. Hieruit kwam een fragment naar voren waarin voorbereidingen op de gifgasaanval, waarbij minstens 70 mensen omkwamen, werden besproken.

Bronnen binnen het Witte Huis zeggen dat er 'geen twijfel' over bestaat dat President Bashar al-Assad achter de aanval zit. Ook benadrukken ze dat de VS voorafgaand aan de aanval deze informatie nog niet had. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, een organisatie die samenwerkt met de VN, heeft vanuit hun basis in Den Haag experts naar Turkije gestuurd om de aanval met saringas te onderzoeken.

Russische betrokkenheid

Tot dusver zijn er nog geen aanwijzingen dat het Russische leger of het Kremlin ook communiceerden over de aanval. De bron binnen het Witte Huis zegt dat het aannemelijk is dat de Russen er beter rekening mee houden dat hun communicatie onderschept kan worden.

Zowel de Russische als de Syrische regering hebben gezegd niets te maken te hebben met de aanval.

