Wijn wordt duurder door slechte oogst

Door extreem weer - voorjaarsvorst, aanhoudende regenbuien en hagel - is zeker een derde van de Europese druivenoogst mislukt. En dat gaat de wijndrinker vanaf begin volgend jaar, als de voorraad van 2017 op de markt komt, in zijn portemonnee merken, voorspelt vinoloog Hubrecht Duijker.

Zowel snobs als fans van modale supermarktflesjes moeten er volgens hem aan geloven. Frankrijk verwacht in 2017 18 procent minder wijn te produceren in vergelijking met het jaar daarvoor. Duijker: ,,En in bepaalde gebieden in Spanje, Catalonië bijvoorbeeld, ligt dat percentage nog hoger. Er werd zelfs gerapporteerd dat een kwart van de druiven kapot is gegaan. De consequentie is simpel: de prijzen gaan omhoog.''

Flexibel

Volgens Duijker kan die stijging variëren van 50 tot 60 cent bij goedkopere merken tot euro's bij duurdere huizen. ,,Het is nu ingewikkeld te bepalen hoe flexibel de consument is. Ik bedoel: het is onduidelijk hoeveel geld hij extra overheeft voor zijn favoriete wijntje. En ook moeten we afwachten wanneer die consument besluit over te stappen op een goedkopere variant.''

Anders dan Duijker gelooft expert Ilja Gort niet dat de liefhebber financieel ook maar iets gaat merken van de mindere oogst. Hij denkt dat alleen de wijnboeren de dupe zullen zijn. ,,Supermarkten knijpen de makers helemaal uit. Aldi, Lidl en Albert Heijn pikken die prijsverhogingen echt niet. Zij weten: Nederlanders geven gemiddeld 3,44 euro uit aan een fles. Niet meer. Wordt dat bedrag veel hoger, dan haken ze af. Supers zullen daarom eerder overstappen op wijnen uit Chili, Argentinië en Australië dan extra's euro door te berekenen aan hun klanten.''

Quote Supermarkten knijpen de makers helemaal uit. Aldi, Lidl en Albert Heijn pikken die prijs­ver­ho­gin­gen echt niet Ilja Gort

Over die gemiddelde prijs van 3,44 euro zegt Gort: ,,Eigenlijk kun je daar al geen wijn voor maken. De fles, het etiket, het transport, de accijns, de btw, de druiven - alles moet daarvan betaald worden. Dan moet je of enorme massa's produceren of bocht verkopen om er geld aan over te houden.'' Volgens hem hebben Nederlandse wijnboeren minder last van de mislukte druivenoogst dan hun Europese collega's. ,,Ze maken er vaak nog kaas bij. Of geven toeristische rondleidingen. Ze zijn niet compleet afhankelijk van hun wijngaard.''

Onbruikbaar

Duijker stelt dat mislukte oogst erg vervelend is, maar niet het einde van de wereld. ,,Er wordt nog volop geproduceerd. In 1963 en in 1965 was alles onbruikbaar. Toen was er bijna geen wijn verkrijgbaar. Dat is nu totaal niet aan de orde.''

Volledig scherm Een glas wijn drinken wordt duurder. © Thinkstock