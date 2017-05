WHO: opnieuw ebolageval in Congo

Opnieuw is er een besmetting met ebola vastgesteld in Congo. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Nog eens zeventien mensen zijn mogelijk ook besmet.

De WHO doet nu uitgebreid onderzoek. In totaal worden 125 mensen onderzocht die contact hebben gehad met de vermoedelijke besmettelijke personen. De uitbraak doet zich voor in een afgelegen gebied. Dat is een geluk bij een ongeluk. De WHO benadrukte eerder al dat de besmetting desalniettemin uiterst serieus genomen wordt.

Achtste uitbraak

Sinds 22 april heeft ebola al drie dodelijke slachtoffers geëist in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Volgens de WHO is de infectieziekte uitgebroken in een gebied in het Evenaarswoud in de provincie Bas-Uélé, grenzend aan de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Deze nieuwste ebola-uitbraak is de achtste in de geschiedenis van het land. De dodelijke virusziekte werd voor het eerst ontdekt in de dichte tropische bossen in 1976 en vernoemd naar de nabijgelegen rivier Ebola.