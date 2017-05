Wereldwijd computers gegijzeld door cyberaanvallen

Ransomware is software die computers 'gijzelt' door bestanden te versleutelen. Wie z'n bestanden terug wil, moet 300 dollar in bitcoins betalen. Ook in Nederland zijn besmettingen aangetroffen, volgens Fox-IT. In de software die wordt gebruikt is ook een Nederlands taalpakket aangetroffen.

Pop-upbericht

Noodplan

,,We hebben een noodplan in werking gesteld om ervoor te zorgen dat de veiligheid en het welzijn van de patiënten is gewaarborgd. Ambulances worden doorgestuurd naar naburige ziekenhuizen'', aldus een woordvoerder van Barts Health-groep. Het publiek is geadviseerd alleen medische hulp te zoeken voor acute medische aandoeningen. Het Britse National Crime Agency zei op de hoogte te zijn van het incident maar gaf geen verder commentaar.



Volgens een medewerker van het Whipps Cross Hospital in Londen is het momenteel een gekkenhuis. ,,We hebben meerdere afspraken en operaties moeten uitstellen. Het is onmogelijk om röntgenfoto's te maken of resultaten van bloedtesten te krijgen. We hebben nu een back upsysteem in werking gezet'', vertelt hij tegen de Britse krant The Sun.